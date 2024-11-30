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«Мы выиграли эту борьбу»: в Норвегии оценили лишение Устюгова медалей

Биатлонист Бё поздравил спортсменов, награжденных после лишения медали Устюгова

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РИА Новости

Норвежский биатлонист Тарьей Бё на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравил спортсменов, которые получат медали после отказа Спортивного арбитражного суда (CAS) в удовлетворении апелляции российского биатлониста Евгения Устюгова.

«Это медаль для всех, кто поддерживает чистый спорт, и я поздравляю других спортсменов, которые получили медали. Они заслужили их много лет назад. Мы выиграли эту борьбу», — написал он.

26 ноября Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда (CAS). Панель поддержала выводы антидопингового комитета CAS об аномалиях, выявленных в биологическом паспорте спортсмена. Все результаты российского спортсмена, начиная с 2010 года по конец сезона-2013/14, аннулированы. Он лишился золотой (масс-старт) и бронзовой (эстафета) медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере, а также двух серебряных наград, выигранных на домашнем чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске.

Одну из медалей мирового первенства Устюгов завоевал в масс-старте. Бё-старший оказался четвертым, а теперь после аннулирования результатов россиянина получил бронзу. Таким образом, за чемпионат мира в 2011 году у Бё окажется шесть медалей — равное количество золотых и бронзовых.

Ранее в Госдуме отреагировали на лишение Устюгова двух медалей Олимпиады-2010.

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