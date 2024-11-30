Российский хоккеист Капризов сыграл 300 матчей в НХЛ

Российский хоккеист «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провел 300-й матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 30 ноября «Миннесота» одолела «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле, завершилась со счетом 3:2. Капризов в этом поединке записал на свой счет результативную передачу.

Капризов был выбран «Уайлд» на драфте в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Спустя пять лет он подписал контракт новичка, а осенью 2021 года заключил с клубом пятилетний контракт. Всего за 300 сыгранных матчей он набрал 366 очков. На счету российского хоккеиста 174 заброшенные шайбы и 192 результативные передачи.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Капризов записал на свой счет уже 36 очков — 14 оформленных голов и 22 голевых паса. После матча с «Чикаго» Капризов вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, на одно очко опередив нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (семь шайб и 28 передач). От первого места российского игрока отделяет один балл — на счету лидера по этому показателю — форварда «Каролины Харрикейнз» Мартина Нечаса — 37 очков.

Ранее российского игрока назвали лучшим новичком сезона в НХЛ.