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Дубль Роналду помог его команде победить в матче Лиги чемпионов

Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Гарафу» в Лиге чемпионов АФК

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Reuters

Саудовский «Аль-Наср» обыграл катарскую «Аль-Гарафу» в матче пятого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу коллектива Криштиану Роналду. Португалец забил первый гол в этой встрече на 46-й минуте. На 58-й минуте Габриэл Анжело удвоил преимущество, а на 64-й минуте Роналду оформил дубль. На 75-й минуте Хоселу смог отыграть один мяч.

После пяти встреч в рамках группового этапа турнира «Аль-Наср» набрал 13 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. «Аль-Гарафа» занимает седьмое место, у коллектива четыре балла.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее на Роналду подали в суд из-за неоплаченного счета.

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