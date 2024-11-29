Близнюк заявила, что ей не дали премию за победу китаянок на Олимпиаде в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк в интервью на YouTube-канале Аллы Шишкиной рассказала о том, что ей не дали премию и ничего не подарили за победу китаянок в многоборье на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Также экс-спортсменку не пригласили на церемонию чествования с председателем КНР.

«Я не знаю всей правды. Возможно, не узнаю. Изначально я думала, что иностранцев не приглашают. Потом мне сказали, что в другом виде спорта был иностранец. Мне ничего не сказали. Хотя у меня было национальное платье, туфельки. Но не позвали», — заявила Близнюк.

Близнюк — двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье (2012, 2016); чемпионка мира и Европы, серебряная призерка Олимпийских игр в Токио. На ее счету шесть золотых медалей чемпионатов мира, еще шесть наград высшей пробы она завоевала на европейских первенствах.

В 2022 году она возглавила сборную Китая по художественной гимнастике. Под ее руководством команда на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже завоевала золото, набрав 69,800 балла. На втором месте оказались израильские спортсменки (68,850), замкнули тройку сильнейших команд итальянки (68,100).

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