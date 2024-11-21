Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Кержаков занес Карпину»: российский тренер пошутил о невызове Дзюбы в сборную

Тренер Овчинников пошутил про невызов Дзюбы в сборную, вспомнив Кержакова

close
Александр Вильф/РИА Новости

Известный российский тренер Валерий Овчинников с шуткой отреагировал на невызов нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России и заявил, что решение по этому поводу принимает только наставник команды Валерий Карпин. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ну видите, а Карпин не хочет. Значит, Кержаков ему что-то занес (смеется). Поэтому перед Дзюбой и поставили шлагбаум. Ну что это обсуждать? Карпин — главный тренер команды. Только он определяет состав. А против Брунея и Сирии Валера и сам мог выйти на поле и установить какой-нибудь рекорд», — заявил Овчинников.

Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт.

Дзюба ранее признался, что хотел бы сыграть за российскую национальную команду.

«Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны», — заявил он.

Ранее Карпин высказался о Дзюбе в сборной России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами