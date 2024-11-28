Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский нападающий ПАОКа Чалов забил в Лиге Европы

Нападающий Чалов забил за ПАОК в Лиге Европы

close
FC PAOK

Российский нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов оформил гол в матче пятого тура общего группового этапа Лиги Европы против латвийского РФШ.

Поединок проходит на стадионе «Даугава» в Риге. Чалов отличился на 59-й минуте игры, его ассистентом выступил Кирилл Десподов. Для российского нападающего это первый гол в еврокубковых турнирах с 2019 года: в последний раз он забивал за московский ЦСКА в поединке с «Лудогорцем».

В поединке идет второй тайм, счет 2:0 в пользу греческой команды.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. До поединка с РФШ российский футболист не мог забить на протяжении 11 матчей.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Однако трансфер так и не состоялся.

Ранее Чалов рассказал, почему уехал в Грецию из ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами