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В Финляндии рассказали о состоянии оскорбленных российских игроков

В финском «Яро» заявили, что оскорбленные российские игроки в порядке

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РИА Новости

Спортивный директор финского футбольного клуба «Яро» Тобиас Странд рассказал, в каком эмоциональном состоянии находятся российские игроки команды — вратарь Сергей Лазарев и полузащитник Сергей Еременко, которые подверглись расистским оскорблениям во время матча. Его слова приводит Odds.ru.

«Злятся на кричащих людей, но все в порядке. Это второй раз в этом году, да. Все ограничилось выкриками, угрозы их жизни и здоровью не было», — заявил Странд.

Инцидент произошел 3 октября на матче «Яро» и ТПС.

При этом Еременко имеет двойное гражданство, у него есть также финский паспорт. Игрок — младший брат бывших футболистов национальной сборной «Суоми» Алексея и Романа Еременко, второй из которых в свое время выступал за московский ЦСКА.

Сотрудники охраны стадиона вычислили болельщиков, которые позволили себе выкрикивать оскорбления, и удалили их со стадиона. Всего трибуну покинуло семеро фанатов. Позднее директор ТПС Ким Экроос принес официальные извинения за поведение своих фанатов.

Ранее посольство РФ в Финляндии назвало русофобией оскорбления российских игроков.

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