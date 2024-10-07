В Финляндии рассказали о состоянии оскорбленных российских игроков

Спортивный директор финского футбольного клуба «Яро» Тобиас Странд рассказал, в каком эмоциональном состоянии находятся российские игроки команды — вратарь Сергей Лазарев и полузащитник Сергей Еременко, которые подверглись расистским оскорблениям во время матча. Его слова приводит Odds.ru.

«Злятся на кричащих людей, но все в порядке. Это второй раз в этом году, да. Все ограничилось выкриками, угрозы их жизни и здоровью не было», — заявил Странд.

Инцидент произошел 3 октября на матче «Яро» и ТПС.

При этом Еременко имеет двойное гражданство, у него есть также финский паспорт. Игрок — младший брат бывших футболистов национальной сборной «Суоми» Алексея и Романа Еременко, второй из которых в свое время выступал за московский ЦСКА.

Сотрудники охраны стадиона вычислили болельщиков, которые позволили себе выкрикивать оскорбления, и удалили их со стадиона. Всего трибуну покинуло семеро фанатов. Позднее директор ТПС Ким Экроос принес официальные извинения за поведение своих фанатов.

Ранее посольство РФ в Финляндии назвало русофобией оскорбления российских игроков.