Вратарь «Вашингтона» забросил шайбу в собственные ворота

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен забросил шайбу в собственные ворота в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Вашингтона». Линдгрен забросил шайбу при счете 3:3. В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает третье место, набрав 31 очко. «Тампа» с 24 баллами идет на восьмом месте.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, российских хоккеист Александр Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее бывший хоккеист «Вашингтона» раскрыл секрет результативности Овечкина.