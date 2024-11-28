Тренер сборной России рассказал, хорошо ли сыграл Сафонов в матче с «Баварией»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов провел сильный матч в Лиге чемпионов против мюнхенской «Баварии», передает «Чемпионат».

«По игре Матвея Сафонова в матче с «Баварией» скажу коротко: считаю, что он сыграл очень сильный матч», — сказал Кафанов.

27 ноября «ПСЖ» с Сафоновым в составе проиграл «Баварии». Российский голкипер отразил шесть ударов.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет на выезде с австрийским «Зальцбургом», «Бавария» на выезде сыграет с украинским «Шахтером».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее экс-игрок оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ».