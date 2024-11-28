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В «Динамо» назвали ключевую причину разгрома «Локомотива»

Форвард «Динамо» Уил: мы обыграли «Локомотив» за счет дисциплины

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в интервью Legalbet заявил, что добиться успеха в матче против «Локомотива» его команде удалось за счет высокой самоотдачи и выполнения тренерской установки.

По его словам, «железнодорожники» являются одной из самых организованных команд чемпионата, от чего победа над ними еще более ценна.

«Мы просто ждали своего шанса и пользовались преимуществом. Такие игры учат, как грамотно обороняться и быстро переходить в атаку. Еще отмечу наше терпение», — заявил Уил.

26 ноября ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил на выезде московскому «Динамо». Игра прошла в российской столице на «ВТБ Арене» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0. После этой игры бело-голубые набрали 41 очко и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Железнодорожники» с активом 52 балла сохранили за собой первую позицию на Западе.

Ранее защитник «Локомотива» объяснил крупное поражение от «Динамо».

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