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Защитник «Локомотива» объяснил крупное поражение от «Динамо»

Игрок «Локомотива» Симашев заявил, что не переживает из-за поражения «Динамо»

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NHL

Защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев в интервью Legalbet объяснил крупное поражение от «Динамо» слабой реализацией моментов.

По его словам, ничего страшного после двух подряд поражений со счетом 3:0 не случилось.

«Самый главный позитив из матча против «Динамо», что проявили характер и играли до конца. Видимо, у нас такой период, когда шайба не идет в ворота соперника, нужно пройти через это. Значит, в следующей игре сделаем 30 бросков и забьем», — заявил Симашев.

26 ноября ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил на выезде московскому «Динамо». Игра прошла в российской столице на «ВТБ Арене» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0. После этой игры бело-голубые набрали 41 очко и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Железнодорожники» с активом 52 балла сохранили за собой первую позицию на Западе.

Ранее легионер «Динамо» оценил возможность сыграть против сборной России.

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