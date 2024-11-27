«Урал» обыграл «Химки» в матче Кубка России

Екатеринбургский «Урал» обыграл подмосковные «Химки» в матче Пути регионов Кубка России.

Основное время встречи, которая прошла на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилось со счетом 1:1. На гол 17-летнего футболиста «Урала» Максима Воронова на 77-й минуте «Химки» ответили точным ударом Бутты Магомедова на 83-й минуте. На 90+4-й минуте вратарь «Химок» Игорь Обухов получил красную карточку. Замен у них не осталось, поэтому в ворота на серию пенальти встал полевой игрок. Екатеринбуржцы реализовали все четыре своих попытки, а у «Химок» из пяти раз промахнулись Магомедов и Хетаг Хосонов. Итог: 4:3 по пенальти, и дальше идет «Урал».

В следующем матче «Химки», выступающие в Российской премьер-лиге (РПЛ), сыграют с московским «Локомотивом» в гостях. Встреча состоится 1 декабря. В тот же день «Урал» сыграет дома с «Чайкой» в рамках Первой лиги.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее ЦСКА разгромил «Рубин» и вышел в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России.