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ЦСКА разгромил «Рубин» и вышел в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА со счетом 3:0 одолел «Рубин» и вышел в следующий круг Пути РПЛ Кубка России

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Московский ЦСКА в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России разгромил на своем поле казанский «Рубин».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе ЦСКА точными ударами отметились Келлвен, Аббосбек Файзуллаев и Тамерлан Мусаев. Все три мяча были забиты в первом тайме.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

ЦСКА продолжит борьбу за Кубок России в Пути РПЛ. «Рубин» вылетел в Путь регионов.

В следующем после кубкового матча ЦСКА на своем поле снова примет казанский «Рубин». Игра пройдет 30 ноября на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стал известен размер выплат России от УЕФА.

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