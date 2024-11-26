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Персонажа Макгрегора удалили из компьютерной игры после дела об изнасиловании

Из игры Hitman удалили персонажа Макгрегора из-за дела об изнасиловании

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Global Look Press

Разработчики игры Hitman: World of Assassination удалили персонажа бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком (до 66 кг) и легком (до 70 кг) весе ирландца Конора Макгрегора после того, как его признали виновным в деле о сексуальном насилии. Об этом сообщила пресс-служба кампании IO Interactive, которой принадлежит игра.

«Мы относимся к этому вопросу очень серьезно и не можем игнорировать его последствия. Соответственно начиная с сегодняшнего дня мы станем удалять весь контент с участием Макгрегора из наших магазинов», — указано в релизе.

Макгрегора и его друга Джеймса Лоуренса обвиняли в том, что они подвергли насилию знакомую Никиту Ни Лаймхин в 2018 году. Сам боец не отрицал половой контакт, однако уверял, что он произошел по обоюдному согласию. Спортсмена обязали выплатить около €250 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб.

Этот эпизод не единственный, в котором боец был обвинен в сексуальном насилии. 15 июня 2023 года издание TMZ сообщило, что Макгрегора обвинили в изнасиловании, произошедшем во время финального матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» 9 июня. Сразу после матча в полицию Денвера обратилась девушка, которая заявила, что Макгрегор запер ее в туалете стадиона и принудил к оральному сексу. Девушка ударила ирландца в живот и убежала. Представители команды ирландского бойца назвали обвинения ложными.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор признался в употреблении наркотиков.

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