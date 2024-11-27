Бывшая российская фигуристка: россияне оставляют мне ненавистные комментарии

Выступающая за Польшу фигуристка Екатерина Куракова рассказала, что ей поступают в соцсетях угрозы от россиян, передает Przeglad Sportowy.

«К сожалению, люди в России недовольны. С самого начала мне оставляют ненавистные комментарии. В этом сезоне намного чаще. Раньше я не реагировала. Но есть вещи, которые ранят», — сказала Куракова.

В 2017 году Куракова решила сменить спортивное гражданство и стала выступать за Польшу. Она является трехкратной чемпионкой этой страны.

На чемпионате Европы 2022 года польская спортсменка заняла пятое место. Российские фигуристки завоевали все три награды турнира.

На чемпионате Европы 2023 года Куракова заняла четвертое место, но уже на следующем европейском первенстве представительница Польши заняла лишь 25 место.

На чемпионате мира 2024 года Куракова показала свой лучший результат (11 место).

Ранее Куракова высказалась о ситуации вокруг Валиевой.