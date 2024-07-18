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Мошенники попытались ограбить лучшего игрока РПЛ прошлого сезона

Мошенники попытались обмануть нападающего «Динамо» Тюкавина

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин в интервью «Чемпионату» рассказал, что однажды чуть не повелся на уловку телефонных мошенников, которые хотели вывести деньги с его банковского счета.

Футболист заявил, что зачем-то стал общаться со злоумышленниками, даже не поняв своего поступка.

«Я не ведусь, если кого-то взламывают. Мне как-то раз позвонили и хотели вообще все со счета забрать. Непонятно кем представилась, я зачем-то еще пошел с ними разговаривать. Потом даже жену спросил, зачем с ними беседовал», — заявил Тюкавин.

«Динамо» лидировало перед последним туром в чемпионате России-2023/24, но на титул претендовали сразу три команды. Динамовцам, игравшим на выезде с шедшим третьим «Краснодаром», достаточно было ничьей. Однако в последнем матче команда Марцела Лички потерпела поражение, и осталась третьей в таблице.

Ранее Александр Мостовой сравнил себя с Анатолием Кашпировским и Нострадамусом.

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