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«Все это не стоит выеденного яйца»: Карпин о невызове Дзюбы в сборную России

Карпин о Дзюбе: в сборную России не вызываются возрастные игроки

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил невызов Артема Дзюбы в национальную команду тем, что в сборную не приглашаются возрастные игроки, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет. Дзюба может побить рекорд Кержакова по голам за сборную? Как по мне, все это не стоит выеденного яйца», — сказал Карпин.

Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт.

Ранее российский тренер пошутил о невызове Дзюбы в сборную.

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