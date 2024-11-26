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Экс-тренер «Спартака» назвал главную проблему ЦСКА

Тренер Гладилин заявил, что у ЦСКА есть проблемы с построением атаки

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что у московского ЦСКА после прихода сербского специалиста Марко Николича не выстроилась игра в атаке.

По его словам, ключевой проблемой для красно-синих является отсутствие постоянного состава.

«Прежде всего у ЦСКА нет стабильного состава. В межсезонье команду покинули несколько ключевых игроков, которые определяли, допустим, игру в атаке — два центральных нападающих. А поставить игру в атаке — самое сложное. Николич старается, но пока этого не получается, нужно время», — заявил Гладилин.

Кубковый матч между ЦСКА и «Рубином» состоится сегодня, 26 ноября. Стартовый свисток на домашней арене армейцев прозвучит в 20:30 по московскому времени. Первая игра между этими командами, прошедшая в Казани 6 ноября, завершилась нулевой ничьей.

В следующем после кубкового матча ЦСКА на своем поле снова примет казанский «Рубин». Игра пройдет 30 ноября на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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