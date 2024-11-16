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Российские биатлонисты разыграли победу в гонке с помощью игры «камень-ножницы-бумага»

Биатлонисты Халили и Серохвостов разыграли победу на Кубке МЛКБ с помощью игры

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Matthias Schrader/AP

Российский биатлонист Карим Халили выиграл масс-старта в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона, преодолев дистанцию 12,5 км за 35.33,6 и допустив один промах.

Вторым стал его соотечественник Даниил Серохвостов с отставанием в 0,5 секунды и четырьмя промахами. Примечательно то, что спортсмены определили, кто из первым пересечет финишную черту при помощи игры «камень-ножницы-бумага».

«Еще несколько дней назад разговаривали и решили, что если будет такая ситуация на финише, то доедем и скинемся камень-ножницы-бумага. Мы выходим на последний круг, Даниил подъезжает и спрашивает: ну что, делаем как договаривались? Мы крикнули, чтобы нам вынесли флаг, все было заготовлено», — рассказал Халили, его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмены также отметили, что призовые разделят пополам.

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

28 сентября 2024 года стало известно, что решение IBU об отстранении российских спортсменов остается в силе.

Ранее российский футболист рассказал о штрафах за отказ от похода в ресторан в Чехии.

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