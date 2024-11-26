Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самая сексуальная спортсменка мира показала себя в зеркале

Немецкая легкоатлетка Шмидт показала себя в зеркале

close
alicasmdt/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На ней спортсменка запечатлена в розовой майке.

В 2017 году Алиса Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года она выиграла бронзовую медаль в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

В 2019 году австралийский спортивный журнал Busted Coveragе признал ее самой сексуальной спортсменкой в мире.

В августе 2023 года Шмидт бросила вызов футболисту английского «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, заявив, что могла бы выиграть у него в забеге на 400 метров.

«Победила бы Холанда на 400 м? Ох, я не знаю. Возможно. Думаю, на дистанции 400 метров я бы это сделала. А вот на дистанции 200 метров было бы сложнее. Была бы рада, если бы победила его. Холанд, если ты готов соревноваться со мной, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее», — сказала Шмидт.

Ранее американская автогонщица выложила фото в платье с глубоким вырезом.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами