Самая сексуальная спортсменка мира показала себя в зеркале

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На ней спортсменка запечатлена в розовой майке.

В 2017 году Алиса Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года она выиграла бронзовую медаль в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

В 2019 году австралийский спортивный журнал Busted Coveragе признал ее самой сексуальной спортсменкой в мире.

В августе 2023 года Шмидт бросила вызов футболисту английского «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, заявив, что могла бы выиграть у него в забеге на 400 метров.

«Победила бы Холанда на 400 м? Ох, я не знаю. Возможно. Думаю, на дистанции 400 метров я бы это сделала. А вот на дистанции 200 метров было бы сложнее. Была бы рада, если бы победила его. Холанд, если ты готов соревноваться со мной, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее», — сказала Шмидт.

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