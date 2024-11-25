Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион «Больших шлемов» оценил выбранное Надалем время для ухода из тенниса

Экс-теннисист Ольховский: Надаль решил уйти вовремя

close
Benoit Tessier/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира и финалист двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, победитель двух «шлемов» в мискте и двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России Андрей Ольховский рассказал в комментарии «Газете.Ru», что испанец Рафаэль Надаль выбрал правильный момент для того, чтобы закончить карьеру.

«Считаю, изначально, когда он психологически почувствовал, что он не готов, он все равно пытался вернуться. Просто организм не позволяет этого сделать. Наверное, лучше вовремя уйти и пытаться, пытаться, когда непонятно, что дальше будет с твоим здоровьем. Надаль выбрал тот путь, который он считает наиболее правильным», — подчеркнул Ольховский.

39-летний Надаль объявил о завершении карьеры после выступления в Кубке Дэвиса. За годы в профессиональном теннисе он был первой ракеткой мира, выиграл 92 турнира АТР в одиночном разряде, из которых 22 титула на турнирах «Большого шлема». За свою карьеру Надаль выиграл 1080 матчей, став одним из самых титулованных теннисистов в истории.

Ранее Рафаэль Надаль официально завершил карьеру.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами