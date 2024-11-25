Чемпион «Больших шлемов» оценил выбранное Надалем время для ухода из тенниса

Знаменитый отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира и финалист двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, победитель двух «шлемов» в мискте и двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России Андрей Ольховский рассказал в комментарии «Газете.Ru», что испанец Рафаэль Надаль выбрал правильный момент для того, чтобы закончить карьеру.

«Считаю, изначально, когда он психологически почувствовал, что он не готов, он все равно пытался вернуться. Просто организм не позволяет этого сделать. Наверное, лучше вовремя уйти и пытаться, пытаться, когда непонятно, что дальше будет с твоим здоровьем. Надаль выбрал тот путь, который он считает наиболее правильным», — подчеркнул Ольховский.

39-летний Надаль объявил о завершении карьеры после выступления в Кубке Дэвиса. За годы в профессиональном теннисе он был первой ракеткой мира, выиграл 92 турнира АТР в одиночном разряде, из которых 22 титула на турнирах «Большого шлема». За свою карьеру Надаль выиграл 1080 матчей, став одним из самых титулованных теннисистов в истории.

Ранее Рафаэль Надаль официально завершил карьеру.