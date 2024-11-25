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Иностранный лидер «Спартака» объяснил, почему отказался от перехода в «Зенит»

Игрок «Спартака» Барко признался, что летом мог перейти в «Зенит»

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Александр Вильф/РИА Новости

Аргентинский полузащитник и один из лидеров московского «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что перед переходом в состав красно-белых также получил предложение от петербургского «Зенита», и объяснил, почему выбрал переезд в Москву. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Но я больше заинтересовался предложением «Спартака» и решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив. «Спартак» проявлял больше интереса, и поэтому я решил приехать сюда», — заявил он.

«Спартак» купил футболиста у аргентинского «Ривер Плейта» за €14 млн. В текущем сезоне Барко сыграл в 19 матчах за команду, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

23 ноября «Спартак» обыграл московский «Локомотив» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Барко забил пятый мяч своей команды, поразив ворота соперников на 80-й минуте игры.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.

Ранее капитан «Локомотива» рассказал, как правильно отреагировать на разгром от «Спартака».

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