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Комментатор объяснил роль Кучерова после ухода капитана команды

Комментатор Майков: Кучеров сейчас в потрясающей форме

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о старте сезона звезды Национальной хоккейной лиги Никиты Кучерова.

«На Кучерова после ухода Стэмкоса легла еще, наверное, и главная снайперская роль в этой «Тампе», что на самом деле Куперу добавило головной боли. Потому что если раньше у тебя пасующий Кучеров был на одном борту, а бросающий Стэмкос с правым хватом на другом, то теперь у тебя все это сосредоточено на одном фланге. Поэтому отсюда Кучеров двигается и на левый край в большинстве, отсюда и большинство у «Тампы» просело. Но это все притирается. Кучеров и все его скиллы остались при нем. Такой же примерно темп очков. Не знаю, опять замахнется он там на 144 или нет, но на больше ста – наверняка. Кучеров – тот, Кучеров, которого мы знаем, к которому мы привыкли, он также в потрясающей форме», — считает Майков.

В нынешнем регулярном чемпионате Кучеров набрал 29 (11+18) очков в 19 матчах при показателе полезности +7. В прошлом сезоне он установил российский рекорд по очкам в чемпионатах НХЛ, набрав 144 (44+100) баллов за 81 встречу и вошел в число номинантов на «Харт Мемориал Трофи», приз самому ценному игроку сезона в лиге.

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