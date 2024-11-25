Загитова попросила подарок у российского фигуриста

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова во время сьемок влога о короткой программе мужчин на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге обратилась к фигуристу Дмитрию Алиеву с просьбой подарить ей игрушечную кошку, которую ему бросили после выступления. Видео опубликовано в Telegram-канале «Фигурное катание на Первом».

«Мои первые мысли были о том, что произошло с тулупом, и я в моменте, как только встал в финальную позу, начал проводить анализ, что же произошло. Поэтому, наверное, я не заметил всего этого хаоса. А так, конечно же, я тебе подарю», — пообещал Алиев.

Уже в конце влога Загитова демонстрирует игрушечную кошку.

Алиев занимал третье место по итогам коротких программ, но в итоге выиграл серебро этапа Гран-при.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Ирина Роднина назвала Загитвову, Евгению Медведеву и Анну Щербакову факирами на час.