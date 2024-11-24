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Олимпийская чемпионка ответила на вопрос о завершении карьеры

Ступак о завершении карьеры: этот сезон посвящаю семье, ничего еще не закончено

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Marko Djurica/Reuters

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках россиянка Юлия Ступак заявила, что не собирается завершать карьеру. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Пока я сама не сказала — ничего еще не закончено. Этот сезон посвящаю семье, другим направлениям в своей жизни. Планирую сбегать пару марафонов. Буду заканчивать — обязательно сообщу», — заявила Ступак.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что Ступак не вернется в спорт.

28-летняя Ступак завоевала золотую медаль на Олимпийских игр-2022 в эстафете и две бронзы. Также она является трехкратным призером первенств мира.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее российских лыжников и сноубордистов не вернули на международную арену.

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