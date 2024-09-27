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Российских лыжников и сноубордистов не вернули на международную арену

FIS продлила отстранение российских лыжников и сноубордистов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. Об этом сообщает Expressen.

«Никакого обсуждения или чего-то подобного не было. Нас просто только что проинформировали, что в наступающем сезоне никаких изменений в этом вопросе не будет», — заявили в ассоциации лыж Швеции.

17 сентября норвежец Йоханнес Клебо заявил, что хочет скорейшего возвращения россиян на международные турниры.

«Они классные. Хочется их скорейшего возвращения, но есть вещи, которые важнее конкуренции в гонках. Поэтому не думаю, что наши дуэли продолжатся в ближайшее время», — сказал Клебо.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее олимпийский чемпион назвал фантастикой возращение россиян на международные старты.

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