Тарасова прокомментировала примирение Ягудина и Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью Sport24 заявила, что рада примирению олимпийских чемпионов по фигурному катанию Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

По ее словам, каждый из них занимается своей работой на самом высоком уровне.

«Женя тренирует, у него это отлично получается. Если бы Алексей тренировал, то у него бы тоже были бы успехи. Я всегда говорю, что он может все. Рада, что у них восстановились отношения, что они общаются», — заявила Тарасова.

Алексей Ягудин одержал победу в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх — 2002, обойдя Евгения Плющенко. Также в своей карьере Ягудин четыре раза выигрывал золотую медаль на чемпионатах мира и трижды становился победителем европейского первенства.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого.

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