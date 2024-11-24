«Барселона» упустила победу в матче против «Сельты» в чемпионате Испании

«Барселона» упустила победу в матче против «Сельты» в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Встреча, которая прошла на стадионе «Балайдос» в городе Виго, завершилась с результатом 2:2. Счет на 16-й минуте открыл бразильский нападающий Рафинья, а преимущество каталонцев удвоил поляк Роберт Левандовски на 61-й минуте. На 82-й минуте красную карточку получил 21-летний хавбек Марк Касадо, и «Сельта» этим шансом воспользовалась. На 84-й минуте разрыв сократил Альфонсо Гонсалес, а на 86-й — Уго Альварес спас балл для хозяев.

«Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 34 очка за 14 встреч. Ближайший преследователь, мадридский «Реал», имеет в своем активе 29 баллов. «Сельта» занимает 11-ю строчку с 18 очками.

В следующем матче национального первенства «Барселона» сыграет дома с «Лас-Пальмасом». Игра пройдет 30 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Сельта» сыграет в гостях с «Краснодаром» — эта игра также состоится 30 ноября, но начнется в 20:30 мск.

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