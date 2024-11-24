19-летний россиянин принес «Филадельфии» победу в овертайме в матче НХЛ

Российский хоккеист Матвей Мичков принес победу «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс».

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. «Флайерз» уступали 0:2 после двух периодов, однако шайбы Шона Кутюрье и Ноа Кейтса перевели игру в дополнительное время. В нем свою восьмую шайбу в сезоне забросил 19-летний Мичков.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. 19-летний форвард начал новый cезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в CКА, за который cыграл 6 минут 12 cекунд. Затем он перешел в «Cочи» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/24 Мичков провел 48 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.

В завершившемся сезоне НХЛ «Филадельфия» заняла 11-е место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф. Обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон».

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» с 20 очками занимает десятое место. У «Чикаго» 16 баллов и 15-я строчка на Западе.

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