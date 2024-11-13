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В России нашли плюсы в отстранении молодого таланта от игры в НХЛ

Тренер Канарейкин заявил, что отстранение Мичкова пошло ему на пользу

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ФХР

Российский тренер Федор Канарейкин в интервью Legalbet заявил, что двухматчевое отстранение Матвея Мичкова от выступления за «Филадельфию Флайерз» пошло 19-летнему игроку на пользу.

«Двухматчевая пауза сыграла роль — заиграл с новой энергией. Воспитательные меры пошли на пользу. Все-таки на этом игроке планируют делать команду в будущем. Он будет в ближайшем будущем стать лидером команды, поэтому здесь все поставлено для его прогресса», — заявил Канарейкин.

11 ноября хоккеист вернулся в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Команды не смогли определить победителя в основное время и в овертайме, исход противостояния решался в серии послематчевых буллитов, где Мичков нанес победный бросок. Также на его счету заброшенная шайба в основное время и результативная передача.

Мичков был признан первой звездой завершившегося поединка, а также стал третьей звездой всего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Он уступил только форварду «Даллас Старз» Мэйсону Марчменту, на счету которого гол и четыре передачи в победной выездной игре против «Питтсбург Пингвинз», и нападающему «Монреаль Канадиенс» Нику Сузуки, который набрал четыре очка в матче с «Баффало Сэйрбз».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист повторил достижение Уэйна Гретцки.

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