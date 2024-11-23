Экс-футболист дал совет «Локомотиву» после разгрома от «Спартака»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин призвал не горевать футболистов московского «Локомотива», которые разгромно уступили в дерби «Спартаку». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Поражение болезненное, неприятное, ошибки неприятные, особенно у Лантратова. Но не время горевать, а нужно готовиться к следующим играм и доказать, что это была досадная оплошность. Но главное, чтобы это не усугубилось», — заявил Булыкин.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Три мяча костариканец Манфред Угальде забил уже в первом тайме: на 10-й, 21-й и 34-й минутах. После перерыва «Локомотив» сократил разрыв до минимума усилиями Сергея Пиняева на 55-й и Жерзино Ньямси на 63-й минутах. На 73-й минуте Угальде оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.

Ранее экс-вратарь оценил ошибку Лантратова в матче со «Спартаком».