Российский боец одержал победу на турнире UFC

Российский боец Петр Ян победил бразильца Дейвесона Фигейредо в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 248 в Китае.

«Я чувствовал, что веду по раундам. Но все бывает: один раз меня уже один раз опрокинули. Перед моим поединком Мераб Двалишвили сказал, что Фигередо — это лучший претендент на пояс в легчайшем весе. Что скажешь теперь, Мераб? Я хочу реванш!» — заявил Ян после боя.

Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина — 50-45.

После этой победы на счету 31-летнего Яна стало 18 побед. Также он потерпел пять поражений. В активе бразильского бойца 24 победа, одна ничья и четыре поражения.

В со-главном поединке турнира встретились китаянка Сяонань Янь и Табатой Риччи из Бразилии. Этот поединок также завершился единогласным решением — 30-27, 30-27, 30-27 в пользу представительницы Китая.

Еще в одном бою встречались россиянин Муслим Салихов и китайский боец Сун Кэнань. Спортсмен из России победил нокаутом в первом раунде.

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