«Спартак» выиграл, отыгравшись с 1:4 за четыре минуты

Московский «Спартак» одержал волевую победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая состоялась на стадионе «Мегаспорт Арена», завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хозяев (0:1, 0:2, 4:1, 1:0).

Счет во встрече открыли хоккеисты «Витязя» уже на 4-й минуте — отличился канадский защитник Джереми Рой. Во втором периоде гости забили еще дважды: дубль оформил 21-летний нападающий Станислав Яровой на 23-й и 38-й минутах. В начале третьего отрезка «Спартак» отыграл одну шайбу усилиями Андрея Локтионова на 49-й минуте, но через 40 секунд пропустили снова: отличился Иван Чехович. В овертайм игру три шайбы: сначала Павел Порядин забил на 57-й минуте, затем 19-летний Георгий Овчинников на 58-й, а за 5 секунд до финальной сирены отличился Александр Беляев. На 5-й минуте овертайма победу «Спартаку» принес Иван Морозов.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 43 очка после 29 проведенных встреч. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет девять баллов. «Витязь» идет на девятом месте — в их активе 29 очков за 30 игр.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее СКА неожиданно уступил аутсайдеру КХЛ.