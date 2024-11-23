Чемпион мира-1998: Сафонов может занять место основного голкипера «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов после победы в матче 12-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» может вытеснить Джанлуиджи Доннарумму из состава и стать первым номером. Такое мнение в интервью Planete PSG высказал чемпион мира 1998 года Лионель Шарбонье.

По его словам, итальянскому вратарю нужно поднапрячься, чтобы не потерять место в составе.

«Я определенно больше не считаю Доннарумму неприкасаемым. Ему повезло, что в Италии нет вратаря, который мог бы с ним конкурировать. В «ПСЖ» либо сейчас он начнет делать решающие спасения, либо вместо него будет играть Сафонов», — заявил Шарбонье.

После этой победы столичный клуб набрал 32 очка и сохранил за собой шестиочковый отрыв от «Монако», который в пятничном матче переиграл «Брест» (3:2).

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов пять раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и четырежды сыграв в Лиге 1.

Ранее вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что не боится конкуренции с Доннаруммой.