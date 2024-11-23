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Миранчук пожелал Овечкину побить рекорд Гретцки

Полузащитник «Атланты» Миранчук пожелал Овечкину побить рекорд Гретцки

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Dale Zanine-Imagn Images/Reuters

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «Матч ТВ» заявил, что хотел бы познакомиться с Александром Овечкиным.

По его словам, у 39-летнего хоккеиста есть все шансы побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Если представится возможность, то, конечно, увиделся бы с ним. Это большой человек, игрок с большой буквы. Я не знаком с Александром, но хотел бы с ним пообщаться. Он постепенно идет к рекорду. Желаю ему его установить», — заявил Миранчук.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы от четырех до шести недель — об этом стало известно после того, как 20 ноября он прошел дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее врач Никита Карлицкий заявил, что у Александра Овечкина есть все шансы полностью залечить перелом ноги.

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