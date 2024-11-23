Футболист «Пари НН» рассказал, что не получилось у команды в этом сезоне

Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер высказался о выступлении команды в текущем сезоне и назвал ее задачу в чемпионате Российской премьер-лиги.

«Как бы оценил первую часть сезона для «Пари НН»? Были как хорошие игры, так и плохие, но нам точно нужно набирать больше очков. Все-таки на сегодняшний день мы всего в нескольких очках от зоны вылета и стыковых матчей. Цель команды — обеспечить себе спокойную концовку сезона без борьбы за выживание. Думаю, мы точно способны выступить лучше во второй части сезона», — приводит слова футболиста Legalbet.

«Пари НН» занимает в чемпионате РПЛ десятое место, набрав 15 очков за 15 туров. От зоны стыковых матчей за выживание в элите отечественного футбола команду отделяют три очка. По ходу сезона клуб из Нижнего Новгорода возглавил белорусский специалист Виктор Гончаренко, работавший с разными клубами Премьер-лиги.

28-летний Глейзер перебрался в «Пари НН» перед нынешним сезоном из греческого ОФИ и провел десять матчей в чемпионате, не отметившись результативными действиями и получив одну желтую карточку.

Ранее российский арбитр отработал на матче команды Роналду.