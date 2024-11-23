Овечкину посоветовали поставить свечку в церкви

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Мальцев в интервью «ВсеПроСпорт» посоветовал нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину посетить церковь и поставить свечку для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Он мог как раз за этот месяц рекорд побить! Надо ему в церковь сходить и свечку поставить. Он обязательно побьет рекорд, будем ждать», — заявил Мальцев.

В ночь на 22 ноября «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 2:1. В концовке первого периода счет открыл 26-летний нападающий «Вашингтона» и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа. Гости ответили на это шайбами 28-летнего финна Микко Рантанена и 29-летнего американца Майлза Вуда.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее сообщалось, что Овечкина могут лечить в России после перелома ноги.