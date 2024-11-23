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Бывший тренер сборной России назвал фаворита в матче «Спартака» с «Локомотивом»

Тренер Игнатьев: «Локомотив» выглядит предпочтительнее «Спартака»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший главный тренер национальной сборной страны Борис Игнатьев высказался о центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги между столичными «Спартаком» и «Локомотивом», оценив шансы команд.

«От этого матча многого стоит ждать. Обе команды способны показать свои лучшие качества. «Локомотив» выглядит более предпочтительно, они должны использовать свой атакующий потенциал. В этой команде есть футболисты, которые заслуживают особого отношения к себе. В обороне же «Локомотив» не настолько хорош, допускает ошибки», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

По мнению специалиста, главной проблемой «Спартака» остается нестабильность, когда после удачной игры может последовать хаотичная и несбалансированная. При этом «железнодорожники» выглядят более выстроенной командой, показывающей более качественный футбол. Тем не менее дерби должно стать «настоящим спектаклем» для болельщиков, считает Игнатьев.

«Локомотив» занимает третье место после первого круга РПЛ с 34 очками, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара» и на два от занимающего вторую строчку «Зенита». «Спартак» с 28 очками идет на пятой позиции. В матче первого круга «Локо» победил на своем поле – 3:1.

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