Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Павлюченко назвал четыре команды, которые могут завоевать медали в РПЛ

Павлюченко: «Зенит» и «Краснодар» поборются за чемпионство в РПЛ

close
Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

Экс-нападающий московских «Спартака» и «Локомотива», а также английского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге в текущем сезоне.

«Зенит» и «Краснодар» находятся наверху турнирной таблицы благодаря своей стабильности. Мне кажется, это две команды, которые реально будут бороться за чемпионство в этом сезоне. Они изрядно набирают очки против команд из нижней части турнирной таблицы. Это важно», — приводит слова Павлюченко Legalbet.

Бывший футболист подчеркнул, что не относит к числу соискателей золотых медалей «Локомотив», но при этом считает, что к тройке лидеров может подтянуться по очкам разве что московский «Спартак», в то время как столичным «Динамо» и ЦСКА это не под силу.

«Краснодар» лидирует в РПЛ после первого круга, набрав за 15 встреч 37 очков. Чемпион шести последних лет санкт-петербургский «Зенит» отстает на одно очко, а «Локомотив» замыкает первую тройку с 34 баллами в активе. «Динамо» идет на четвертом месте с 30 очками, у «Спартака» 28 баллов в активе, а ЦСКА располагается на шестой строчке с 27 очками.

Ранее Артему Дзюбе предрекли карьеру тренера.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами