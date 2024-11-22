Павлюченко назвал четыре команды, которые могут завоевать медали в РПЛ

Экс-нападающий московских «Спартака» и «Локомотива», а также английского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге в текущем сезоне.

«Зенит» и «Краснодар» находятся наверху турнирной таблицы благодаря своей стабильности. Мне кажется, это две команды, которые реально будут бороться за чемпионство в этом сезоне. Они изрядно набирают очки против команд из нижней части турнирной таблицы. Это важно», — приводит слова Павлюченко Legalbet.

Бывший футболист подчеркнул, что не относит к числу соискателей золотых медалей «Локомотив», но при этом считает, что к тройке лидеров может подтянуться по очкам разве что московский «Спартак», в то время как столичным «Динамо» и ЦСКА это не под силу.

«Краснодар» лидирует в РПЛ после первого круга, набрав за 15 встреч 37 очков. Чемпион шести последних лет санкт-петербургский «Зенит» отстает на одно очко, а «Локомотив» замыкает первую тройку с 34 баллами в активе. «Динамо» идет на четвертом месте с 30 очками, у «Спартака» 28 баллов в активе, а ЦСКА располагается на шестой строчке с 27 очками.

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