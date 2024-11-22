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Первый гол Головина в сезоне принес «Монако» победу в чемпионате Франции

Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в чемпионате Франции

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Panoramic/Global Look Press

Матч 12-го тура чемпионата Франции завершился победой »Монако» над «Брестом».

Поединок, который состоялся на стадионе «Луи II» в Монако, завершился со счетом 3:2. Хозяева открыли счет в матче, автором гола стал Магнес Аклиуш. Он поразил ворота соперников с передачи Элисса Бен-Сегира уже на 5-й минуте игры. На 24-й минуте отличился российский полузащитник Александр Головин, для которого этот гол стал первым в сезоне. На 90+1-й минуте Аклиуш оформил дубль.

Первый мяч «Бреста» забил Абдалла Сима на 50-й минуте, его ассистентом выступил Камори Думбия. На 90+7-й минуте Людовик Ажорк поразил ворота соперников.

«Монако» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды 26 баллов, она на три очка отстает от лидирующего «ПСЖ». При этом парижский клуб свой поединок 12-го тура еще не провел, команда в 23:00 мск начнет матч «Тулузой». «Брест» идет на 12-й позиции, команда набрала 13 баллов.

В следующем туре чемпионата Франции «Монако» в гостевом матче сыграет с «Марселем». Игра состоится 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Брест» 30 ноября проведет домашний поединок против «Страсбура», игра начнется в 21:00 мск.

Ранее российский арбитр отработал на матче команды Роналду.

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