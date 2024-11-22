Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Всегда отговорки»: названа причина, по которой «Спартак» не борется за медали

Экс-игрок Булыкин заявил о постоянных отговорках «Спартака»

close
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не видит фаворита в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом», а также высказался о попытках красно-белых бороться за медали. Его слова приводит «Советский спорт».

«Спартак» должен вмешиваться в чемпионскую гонку, но постоянно что-то у него происходит, постоянно какие-то отговорки, поэтому они не могут вмешаться и не могут побороться за медали», — заявил Булыкин.

Игра пройдет 23 ноября на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В 10-м туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле обыграл красно-белых. Игра, которая состоялась 28 сентября, завершилась со счетом 3:1.

В турнирной таблице национального первенства «железнодорожники», который тренирует Михаил Галактионов, идут на третьем месте, набрав 34 балла и на три очка отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» расположился на пятой позиции, в активе подопечных Деяна Станковича 28 очков.

Ранее «Спартак» обязали обыгрывать «Локомотив» ради борьбы за медали.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами