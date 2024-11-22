«Всегда отговорки»: названа причина, по которой «Спартак» не борется за медали

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не видит фаворита в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом», а также высказался о попытках красно-белых бороться за медали. Его слова приводит «Советский спорт».

«Спартак» должен вмешиваться в чемпионскую гонку, но постоянно что-то у него происходит, постоянно какие-то отговорки, поэтому они не могут вмешаться и не могут побороться за медали», — заявил Булыкин.

Игра пройдет 23 ноября на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В 10-м туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле обыграл красно-белых. Игра, которая состоялась 28 сентября, завершилась со счетом 3:1.

В турнирной таблице национального первенства «железнодорожники», который тренирует Михаил Галактионов, идут на третьем месте, набрав 34 балла и на три очка отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» расположился на пятой позиции, в активе подопечных Деяна Станковича 28 очков.

Ранее «Спартак» обязали обыгрывать «Локомотив» ради борьбы за медали.