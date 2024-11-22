Фетисов предложил вручить Овечкину орден

Двукратный олимпийский чемпион и знаменитый в прошлом защитник Вячеслав Фетисов заявил, что предстоящее побитие Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги должно быть по достоинству отмечено на родине хоккеиста.

«Желаю ему скорейшего выздоровления, как можно быстрее добраться до этих цифр. Орден ему за это обязательно дадут. Это будет праздник души прежде всего. Нам всем нужно помнить, что русский парень, прошедший советскую школу, сын двукратной олимпийской чемпионки стал самым крутым хоккеистом за всю историю. Мне кажется, что результат, к которому он стремится, будет выдающимся событием в нашей жизни, в мировом спорте», — рассказал Фетисов Legalbet.

39-летний Овечкин здорово начал сезон, отметившись в 18 играх за «Вашингтон Кэпиталз» 25 (15+10) очками при показателе полезности +16. Он возглавляет гонку снайперов в текущем чемпионате, в погоне за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки по голам (894) ему остается 26 точных бросков.

При этом Александр Великий получил травму в матче с «Аризоной», где оформил дубль, сломав лодыжку. Ожидается, что он вернется на лед через месяц или полтора.

Ранее Овечкину посоветовали уйти в политику.