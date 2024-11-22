«Топ-работа»: Акинфеев о том, кем хочет быть после завершения карьеры

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не хочет работать тренером вратарей после завершения игровой карьеры. Его слова приводит Sport24.

«Говорю [Дмитрию] Крамаренко: «Знаешь, какая самая классная должность?» — «Какая?» — «Вот ты — тренер вратарей, а я — твой помощник». Упражнения будет составлять Дмитрий Сергеевич, а я буду ходить, подсказывать ребятам. Своего рода аналитик. Дмитрий Сергеевич во время матча на скамейке, с командой, а я в вип-ложе. Это вообще топ-работа!» — заявил он.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года. После 15 туров в Российской премьер-лиге армейский клуб идет на шестой позиции, имея в активе 27 очков и на 10 баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее Акинфеев объяснил отказ от общения с прессой после матчей.