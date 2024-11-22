«Тычут, как обезьяне в зоопарке»: Акинфеев об отказе общаться с прессой

Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему отказывается от общения с прессой сразу после матчей. Его слова приводит Sport24.

Он признался, что одной из причин является провокация со стороны журналистов.

«Многие думают, это из-за того, что я считаю себя какой-то звездой. Но я обычный открытый пацан — просто мне неинтересен данный формат журналистики. Выходишь из раздевалки, а тебе в лицо тычут телефоном — прямо как обезьяне в зоопарке. Закидывают порой какими-то непонятными провокациями — даже не знаешь, кому отвечать», — заявил он.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года. После 15 туров в Российской премьер-лиге армейский клуб идет на шестой позиции, имея в активе 27 очков и на 10 баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

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