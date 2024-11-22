Врач предположила, зачем Загитова могла поставить капельницу

Врач-терапевт Лариса Алексеева предположила, зачем олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова прибегла к помощи капельницы. Ее слова приводит Sport24.

«Сейчас сезон простудных заболеваний, ослабление иммунитета, и капельница может содержать как витамины, так и препараты, поддерживающие иммунную систему. Обычные используют абсорбенты, физраствор, реамбирин, гепатопротекторы, противовоспалительные препараты и жаропонижающие», — предположила она.

Загитова опубликовала видео с капельницей 21 ноября.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова не исключила возможности стать певицей.