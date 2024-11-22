Экс-одноклубник Овечкина пожелал ему быстро залечить перелом ноги

Защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Дмитрий Орлов в интервью «Известиям» заявил, что пожелал Александру Овечкину как можно быстрее вернуться на лед после перелома ноги.

Орлов и Овечкин защищали цвета «Вашингтон Кэпиталз» на протяжении 12 сезонов в НХЛ.

«Я смотрел игру, видел, как это произошло. И после матча написал Саше, спросил, как он. Ответ, естественно, передавать не буду, это все между нами. Главное, чтобы Саша как можно быстрее поправился и вернулся на лед», — заявил Орлов.

В ночь на 23 ноября «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 2:1. В концовке первого периода счет открыл 26-летний нападающий «Вашингтона» и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа. Гости ответили на это шайбами 28-летнего финна Микко Рантанена и 29-летнего американца Майлза Вуда.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее в «Вашингтоне» испытали шок после перелома ноги Овечкина.