В «Вашингтоне» испытали шок после перелома ноги Овечкина

Форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил, что травма капитана Александра Овечкина удивила его одноклубников. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«Мы сидели в раздевалке и говорили о том, что действительно странно видеть Овечкина в списке травмированных. Это одна из немногих вещей, о которых ты думаешь: «Неужели он действительно не сыграет?» Для меня, как и для многих, это в диковинку», — заявил Уилсон.

В ночь на 23 ноября «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 2:1. В концовке первого периода счет открыл 26-летний нападающий «Вашингтона» и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа. Гости ответили на это шайбами 28-летнего финна Микко Рантанена и 29-летнего американца Майлза Вуда.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее «Вашингтон» опубликовал заявление о переломе ноги у Александра Овечкина.