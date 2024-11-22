«Вашингтон» без сломавшего ногу Овечкина проиграл «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш».

Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 2:1. В концовке первого периода счет открыл 26-летний нападающий «Вашингона» и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа. Гости ответили на это шайбами 28-летнего финна Микко Рантанена и 29-летнего американца Майлза Вуда.

В игре не принимал участия капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который пропустит от четырех до шести недель из-за перелома малоберцовой кости левой ноги.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету россиянина 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

«Вашингтон» с 27 очками располагается на третьей строчке в Восточной конференции НХЛ, проведя 19 игр. «Колорадо» после 20 матчей имеет в активе 22 очка, занимая седьмую строчку в таблице Запада.

Ранее «Вашингтон» опубликовал заявление о переломе ноги у Александра Овечкина.