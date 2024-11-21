Ротенберг рассказал об общении с Овечкиным после травмы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, о чем общался с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после травмы. Его слова приводит ТАСС.

«Я общался с ним, пожелал ему скорейшего выздоровления. И отметил его партнеров по команде, которые поддержали его в этой ситуации на льду», — заявил Ротенберг.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы несколько игр, а 20 ноября он должен пройти дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, когда станут известны сроки возвращения Овечкина.