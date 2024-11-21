Россиян пообещали вернуть на международные старты с флагом и гимном

Президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что в планах у организации стоит цель вернуть флаг и гимн российским спортсменам. Слова главы ФВВСР приводит РИА Новости.

«Я думаю, смягчение критериев связано не только с объединением федераций, но в том числе и с этим. Мы ставим себе цель вернуться на все международные старты. И с флагом и гимном - это наша цель», — заявил Мазепин.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года. 4 сентября 2023 года FINA сообщила, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в соревнованиях по плаванию в нейтральном статусе.

На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступил только один россиянин в плавании — Евгений Сомов. Соревноваться российские спортсмены могли только в одиночных разрядах, групповые выступления были запрещены.

Ранее российский пловец получил нейтральный статус.